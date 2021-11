V New Yorku izbrali poroto za sojenje Epsteinovi sodelavki Ghislaine Maxwell

New York, 29. novembra - V New Yorku so danes izbrali 12 članov porote za sojenje sodelavki pokojnega milijarderja Jeffreyja Epsteina Ghislaine Maxwell, ki je obtožena sodelovanja pri spolnih zlorabah mladoletnic. Maxvellova naj bi novačila mladoletnice za spolne zlorabe s strani Epsteina in njegovih bogatih in vplivnih prijateljev.