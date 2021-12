Policija za STA: Zapisi zadnjega obdobja o delu policije presegajo svobodo govora in konstruktivno kritiko

Ljubljana, 16. decembra - V policiji se zavedajo, da so pogosto na očeh javnosti, a različni zapisi zadnjega obdobja o delu policije "presegajo svobodo govora", saj gre za zaničevanje policije, so od tam sporočili za STA. S tem so odgovorili na vprašanja o potezi direktorja Antona Olaja, ki je prijavil poslanca SD Matjaža Nemca in nekdanjega poslanca Pavla Gantarja.