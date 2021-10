Policija: Ranjena dva protestnika, več prijetih

Ljubljana, 5. oktobra - Na današnjih protestih v Ljubljani sta bila po doslej zbranih podatkih ranjena dva protestnika, za policiste še ni podatkov, je za Odmeve TV Slovenija dejal direktor uprave uniformirane policije Danijel Lorbek. Pridržali so tri ljudi zaradi suma storitve kaznivega dejanja in več oseb zaradi kršitev zakona o nalogah in pooblastilih policije.