Opozicijske LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP vložile že drugo interpelacijo ministra Hojsa

Ljubljana, 20. oktobra - Opozicijski poslanci LMŠ, SD, Levice, SAB in NeP so danes vložili v tem mandatu že drugo interpelacijo notranjega ministra Aleša Hojsa, ki so jo zasnovali v Levici. Med drugim mu očitajo odgovornost za soustvarjanje izrednih razmer v državi in policijsko nasilje, pa tudi ponižujoč, ignorantski in nestrokovni odnos do splošne in strokovne javnosti.