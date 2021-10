Nasprotniki vladnih omejevalnih ukrepov znova po ljubljanskih ulicah

Ljubljana, 5. oktobra - Nasprotniki vladnih ukrepov za omejitev širjenja koronavirusa so se danes znova zbrali v Ljubljani. Policija je kmalu po začetku shod razpustila, protestniki pa so vseeno krenili po mestu. Policisti so zato večkrat uporabili vodni top in solzivec in pridržali več ljudi. Protestniki so se znova znesli nad novinarji, ki so poročali o dogajanju.