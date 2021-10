Med protesti znova pritisk na novinarje, v prostorih N1 razbili okno

Ljubljana, 5. oktobra - Na današnjem shodu proti vladnim ukrepom za preprečevanje širjenja koronavirusa je prišlo do več incidentov. Med drugim so protestniki razbili steklo na vhodu v prostore medija N1, je poročal omenjen medij, ki je zaradi vdora solzivca v stavbo moral za nekaj časa celo prekiniti poročanje. Protestniki so ovirali tudi delo drugih novinarskih ekip.