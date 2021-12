Odbor Sveta Evrope očita Hrvaški hudo zlorabo migrantov

Strasbourg, 3. decembra - Odbor Sveta Evrope za preprečevanje mučenja, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (CPT) je danes v poročilu obtožil Hrvaško hude zlorabe migrantov s strani policije. Glede na intervjuje z migranti naj bi bila policija do njih nasilna, jim odvzemala svobodo in jih nasilno vračala v Bosno in Hercegovino.