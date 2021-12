Zveza Sonček za ustrezno podporo družinam z otroki s cerebralno paralizo

Ljubljana, 2. decembra - V Zvezi Sonček pred mednarodnim dnevom invalidov izpostavljajo svoje zavzemanje za vključujočo družbo, v kateri bodo vse družine z otroki s cerebralno paralizo in drugimi oviranostmi imele ustrezno podporo in pomoč. Vsi otroci morajo imeti možnost obiskovati isti vrtec, vsi učenci pa skupno osnovno šolo v domačem kraju, so pozvali.