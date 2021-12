Cigler Kralj ob dnevu invalidov: Odstranjevanju ovir v okolju moramo nameniti več skrbi

Ljubljana, 2. decembra - Univerzalna dostopnost in odpravljanje ovir sta ključnega pomena za zagotovitev polnopravne udeležbe invalidov v družbi, zato moramo namenjati več skrbi odstranjevanju ovir v fizičnem in družbenem okolju, je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj zapisal ob mednarodnem dnevu invalidov, ki bo v petek.