Svetina ob dnevu invalidov za človeški odnos do slehernika

Ljubljana, 2. decembra - Enakopravno vključevanje invalidov, ustvarjanje vključujočega življenjskega okolja, izobraževanje za razumevanje različnosti in človeški odnos do slehernika so osnovna slika družbe, ki jo moramo graditi po epidemiji covida-19, pred mednarodnim dnevom invalidov, ki bo v petek, poudarja varuh človekovih pravic Peter Svetina.