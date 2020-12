Ob mednarodnem dnevu invalidov opozorila na poslabšanje položaja invalidov med epidemijo

pripravila Domenika Presekar

Ljubljana, 3. decembra - Ob mednarodnem dnevu invalidov so se zvrstila opozorila, da je epidemija covida-19 še poslabšala položaj invalidov v Sloveniji. Razkrile so se pomanjkljivosti v podpornih sistemih, kot tudi v sistemu zdravstvenega in socialnega varstva. Opozorili so tudi, da ostajajo nekatere zaveze o pravicah invalidov iz konvencije ZN neuresničene.