Svet za invalide za gradnjo vključujočega sveta v sodelovanju z invalidi

Ljubljana, 2. decembra - Invalidi se v vsakdanjem življenju še vedno srečujejo s številnimi ovirami in diskriminacijo, ki jim preprečujejo, da bi uživali temeljne pravice, določene v mednarodnih in nacionalnih pravnih aktih. Okrevanje družbe in gospodarstva po koncu epidemije naj bo priložnost, da s sodelovanjem invalidov zgradimo vključujoč svet, poziva Svet za invalide.