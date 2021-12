Kongres prostovoljstva tokrat namenjen vlogi prostovoljstva in pomenu solidarnosti

Ljubljana, 2. decembra - V organizaciji Slovenske filantropije se bo danes začel 13. slovenski kongres prostovoljstva. Letošnji kongres bodo namenili vlogi prostovoljstva in pomenu solidarnosti pri reševanju družbenih in okoljskih izzivov. Civilna družba in prostovoljci so namreč prevzeli pomembno vlogo pri odzivanju na pandemijo covida-19.