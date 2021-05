Začel se je nacionalni teden prostovoljstva

Ljubljana, 17. maja - Slovenska filantropija letos med 17. in 23. majem organizira 22. nacionalni teden prostovoljstva. Namen tedna je praznovanje prostovoljstva in prostovoljskih organizacij ter zahvala prostovoljcem za njihovo udejstvovanje. Letos bo potekal na temo vloge prostovoljstva v dolgoživi družbi, so sporočili iz Slovenske filantropije.