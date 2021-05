Državno nagrado za prostovoljstvo prejela Rožca Šonc, Pahor podelil tudi pet prostovoljskih priznanj

Ljubljana, 19. maja - Predsednik republike Borut Pahor je državno nagrado na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja za leto 2020 danes podelil voditeljici programa Starejši za starejše Rožci Šonc. Priznanja za področje prostovoljstva za preteklo leto pa so prejele Marjeta Čič, Cveta Jazbec, Mateja Kos, Terezija Vidovič in Terezija Vivod.