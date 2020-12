Na okrogli mizi o prostovoljstvu izpostavili potrebo po sodelovanju

Ljubljana, 3. decembra - Na okrogli mizi o vlogi prostovoljstva v dolgoživi družbi Slovenske filantropije so poudarili potrebo po iskanju sinergije med organiziranim in neorganiziranim prostovoljstvom, projektnem sodelovanju in povezovanju vseh, zlasti v lokalnih skupnostih. Občina mora biti vzor in prostor, kjer se ta dialog vrši, meni kočevski župan Vladimir Prebilič.