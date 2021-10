Prostovoljstvo v šolah pozitivno vpliva na razvoj mladih

Ljubljana, 21. oktobra - Prostovoljstvo je odlična priložnost za osebnostni in socialni razvoj mladostnikov, zato ga mnoge šole in dijaški domovi uspešno vključujejo v svoj način dela. Prostovoljstvo v okviru šole pozitivno vpliva tudi na psihološko vzdušje šole, ugotavlja Anica Mikuš Kos, ki hkrati opozarja, da se v šolah premalo vzgaja za človečnost in širšo solidarnost.