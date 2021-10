Petan se objavljenega pogovora z Vizjakom ne spominja

Ljubljana, 22. oktobra - Podjetnik Bojan Petan ima resne pomisleke o avtentičnosti objavljenega posnetka, domnevno 14 let starega pogovora med njim in tedanjim gospodarskim ministrom Andrejem Vizjakom. Kot je zapisal v izjavi za javnost, se takšnega pogovora ne spominja, zato se zavzema, da pristojni organi raziščejo njegov nastanek, avtentičnost in posredovanje v javnost.