Zbornica za arhitekturo in prostor opozarja na pomanjkljivosti predloga novega gradbenega zakona

Ljubljana, 25. oktobra - Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je izdala Belo knjigo za boljši gradbeni zakon, saj se z aktualnim predlogom po opozorilih predsednika zbornice Tomaža Krištofa kot družba odpovedujemo arhitekturi in arhitekturni stroki. Investitorji so nezaščiteni, ukinja se tudi obveznost javnih arhitekturnih natečajev, je izpostavil.