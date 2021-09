Odbora DZ o vlogi inženirjev arhitekture in gradbeništva pri vodenju projektov

Ljubljana, 15. septembra - Pristojna odbora DZ sta na pobudo Levice razpravljala o vlogah inženirjev arhitekture in gradbeništva pri vodenju projektov, v katero posega predlog novele gradbenega zakona. V Levici so prepričani, da bo ta razvrednotila poklic arhitekta, čemur so prikimali tudi nekateri predstavniki stroke. Gradbeniki pa vztrajajo, da jim vrača odvzete pravice.