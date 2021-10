Vizjak verjame v pozitivne učinke nove gradbene zakonodaje

Ljubljana, 20. oktobra - Novi gradbeni zakon in zakon o urejanju prostora bosta, kot upa minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, pozitivna za inženirsko stroko, za gradnjo objektov, za prostorsko načrtovanje in za razvojne potrebe Slovenije. Pomembno bo, da bodo vsi posegi skladni z načeli varstva okolja in narave ter z načeli trajnostnega razvoja, je dodal.