Stroka poziva k dodatni javni obravnavi predloga gradbenega zakona

Ljubljana, 5. julija - Potem ko je vlada sredi junija sprejela predlog novega gradbenega zakona, v Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije pozivajo k dodatni javni obravnavi. Ključne konceptualne spremembe so bile namreč po njihovih besedah pripravljene po zaključeni javni razpravi in bi lahko bile "izjemno škodljive za kakovost našega grajenega bivalnega okolja".