Prenovi gradbeno-prostorske zakonodaje se v prvem branju obeta podpora

Ljubljana, 23. septembra - DZ je opravil prvo branje predlogov novega gradbenega zakona in zakona o urejanju prostora. Prinesla naj bi enostavnejše in hitrejše postopke gradnje objektov in umeščanja v prostor. Večina poslanskih skupin jima je v prvi obravnavi napovedala podporo ali da jima ne bo nasprotovala. Proti pa bodo v Levici. DZ se bo o tem izrekel v petek.