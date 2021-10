Škofjeloški pasijon 2021 zaradi epidemioloških razmer odpovedan

Škofja Loka, 14. oktobra - Občina Škofja je zaradi epidemiološke situacije in negotovosti, ki jo ta prinaša, odpovedala Škofjeloški pasijon 2021. Pred enim letom so se ustvarjalci najprej odločili za prestavitev uprizoritve na leto 2022, glede na aktualne razmere pa so sedaj sklenili, da projekt ustavijo. Uprizoritve tako ne bo pred letom 2025.