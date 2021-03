V SEM razstava ob 300-letnici Škofjeloškega pasijona

Ljubljana, 25. marca - V Slovenskem etnografskem muzeju (SEM), ki je nacionalni koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine, so v velikonočnem času v avli na ogled postavili manjšo priložnostno razstavo 300 let Škofjeloškega pasijona. Z razstavo obeležujejo jubilej te spokorniške procesije, ki prikazuje Kristusovo trpljenje ter motive iz Stare in Nove zaveze.