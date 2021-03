Tristoletnico Škofjeloškega pasijona zaznamujejo razstave in spletne vsebine

Škofja Loka, 31. marca - Mineva 300 let nastanka Škofjeloškega pasijona, najstarejšega ohranjenega dramskega besedila v slovenskem jeziku. V Škofji Loki zaradi epidemije jubileja letos ne morejo obeležiti z uprizoritvijo pasijona, so pa v velikonočnem času pripravili več razstav in spletnih vsebin, ki vzdržujejo pasijonsko kondicijo in ohranjajo pasijonski duh.