Namesto uprizoritve se začenjajo Dnevi Škofjeloškega pasijona

Škofja Loka, 12. marca - Z razstavami o Škofjeloškem pasijonu in njegovi dediščini se danes začenjajo letošnji Dnevi Škofjeloškega pasijona, ki so v jubilejnem letu posvečeni obeleževanju 300-letnice tega najstarejšega dramskega besedila v slovenščini. Program dogodkov bo potekal marca in aprila ter bo prilagojen epidemiološkim razmeram.