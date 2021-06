Znano in neznano o Sloveniji: Na Unescovem seznamu štiri slovenske znamenitosti

Ljubljana, 17. junija - Unescov seznam svetovne naravne in kulturne dediščine ščiti znamenitosti, ki imajo izredno univerzalno vrednost za človeštvo. Na njem so tudi štiri slovenske znamenitosti, in sicer Škocjanske jame, prazgodovinska kolišča na Ljubljanskem barju, rudnik živega srebra v Idriji in starodavni bukovi gozdovi.