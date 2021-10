Hojs: Slovenija se uvršča med peto in osmo mesto najbolj varnih držav

Ljubljana, 12. oktobra - Minister za notranje zadeve Aleš Hojs, ki je danes nagovoril udeležence 5. dneva nacionalne varnosti v državnem svetu, je dejal, da se Slovenija uvršča med peto in osmo mesto najbolj varnih držav. Zaslugo za to je pripisal varnostnim sistemom in tudi vzgoji - od najmlajših do tistih, ki usmerjajo aktivnosti in načrtovanje tega področja.