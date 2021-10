Začenja se protipotresna praktična vaja SIQUAKE2020

Ljubljana, 4. oktobra - V Ljubljani in okolici se danes začenja mednarodna vaja SIQUAKE2020, katere namen je preveriti pripravljenost države na močnejši potres v osrednji Sloveniji. Do petka bo okoli 500 različnih reševalcev krepilo znanje na vzpostavljenih 12 deloviščih v Ljubljani, Logatcu, na Vrhniki in Igu, aktivnosti pa so predvidene v dnevnem in nočnem času.