Letošnji mesec požarne varnosti posvečen nevarnostim požara po potresu

Ljubljana, 20. septembra - Uprava RS za zaščito in reševanje, Slovensko združenje za požarno varstvo ter poklicni in prostovoljni gasilci bodo v oktobru - mesecu požarne varnosti tokrat posebej opozarjali na nevarnost požara po potresu. V takšnem primeru sta pripravljenost in zaščitno ravnanje še pomembnejša, so izpostavili na današnji novinarski konferenci.