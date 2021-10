Evropski poslanci ostro obsodili Lukašenkov režim, pozvali k dodatnim sankcijam

Bruselj/Strasbourg, 5. oktobra - Evropski poslanci so danes v razpravi o Belorusiji ostro obsodili režim v Minsku, ki zatira ljudi doma in izkorišča migrante v politične namene, da bi destabiliziral EU. Zavzeli so se za odločnejše ukrepanje unije in pozvali k zaščiti migrantov. EU ostaja enotna v podpori ljudem v Belorusiji, je dejala komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson.