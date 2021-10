Komisar Lenarčič: Vaja SIQUAKE2020 pomembna, nevarnost potresa v Sloveniji realna in velika

Ljubljana, 7. oktobra - Komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je ob ogledu mednarodne vaje SIQUAKE2020, ki do petka poteka v Ljubljani in okolici, dejal, da je vaja pomembna, saj je nevarnost potresa v Sloveniji realna in velika, nanjo pa se moramo kar najbolj pripraviti. Minister Matej Tonin pa je naš sistem zaščite in reševanja označil kot hiter in učinkovit.