Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (5. 10.)

Ljubljana, 5. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o vrhu EU-Zahodni Balkan in protestih proti vladnim ukrepom za omejevanje epidemije v Ljubljani. Poročale so tudi o novih okužbah s koronavirusom ter o rezultatih poročila Greco o izpolnjevanju priporočil za preprečevanje korupcije in spodbujanje integritete v državni upravi in organih pregona.