Večer o pričakovanjih slovenske družbe do učiteljev (6. 10.)

Maribor, 5. oktobra - Urška Mlinarič v komentarju Temelji in stebri piše o pričakovanju slovenske družbe in države do učiteljev, ki so ob tem, ko glave učencev in dijakov polnijo z znanjem, po potrebi še vzgojitelji, psihologi, mentorji, svetovalci, poslušalci, kdaj pa tudi nadomestni starši. Ob teh pričakovanjih pa se redko vprašamo, ali njihov trud znamo ceniti.