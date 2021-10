Dnevnik o uporabi represivnih sredstev (6. 10.)

Ljubljana, 5. oktobra - Zoran Potič v komentarju Sram in sramota piše o 9. členu zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki ga je vlada uporabila pred vrhom EU in pomeni velik poseg v svoboščine državljanov, saj lahko z njim začasno omejijo gibanje ljudi na določenih območjih. Poudari, da aktualna oblast nima zadržkov pri uporabi represivnih sredstev.