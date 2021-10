Primorske novice o protestu proti vladni ukrepom (6. 10.)

Koper, 5. oktobra - Vesna Humar v komentarju Temu se reče običajni torek piše o torkovem protestu v Ljubljani, na katerem so policisti uporabili tudi vodni top in solzivec. Izpostavi problem krepitve ekstremizmov ter prekinjenega dialoga med vlado in ljudstvom, pa tudi med različnimi družbenimi skupinami.