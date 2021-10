Delo o izbrisih podjetij (6. 10.)

Ljubljana, 5. oktobra - Maja Grgič v komentarju Kafkovski boj z noji piše o izbrisih podjetij, ki jih je naša država izvajala konec 90. let prejšnjega stoletja. Sam izbris ne bi bil sporen, če ne bi povzročil številnih poslovnih in osebnih tragedij, piše. Nekateri lastniki teh družb imajo še zdaj dolgove, ki jih upnikom plačujejo z osebnim premoženjem in prihodki.