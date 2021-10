Delo o protivladnih protestih (2. 10.)

Ljubljana, 1. oktobra - Uroš Esih v komentarju Pred državo so mračni politični meseci piše o tem, da se je politično bojišče prestavilo na ulice, saj vlada ni pripravljena na družbeni in politični dialog. Po njegovem mnenju so petkovi protesti politično artikulirani, za sredinimi stojijo politične ambicije, oboje pa druži nasprotovanje vladi.