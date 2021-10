Dnevnik o političnem podrejanju STA (1. 10.)

Ljubljana, 1. oktobra - Uroš Škerl Kramberger v komentarju z naslovom Dolgost kratke pameti piše o zgodovini političnega podrejanja STA in odstopu direktorja STA Bojana Veselinoviča, ki je opozoril na to, da vlada ves čas postavlja temelj za pogodbo, ki bi nasilno spremenila uspešen poslovni model STA, zmanjšala tržno dejavnost, prihodke in število zaposlenih.