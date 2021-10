Večer o političnih pritiskih na medije (1. 10.)

Ljubljana, 1. oktobra - Rok Kajzer v komentarju z naslovom Zadnji stadij piše o pritiskih politike na medije in četrtkovem odstopu direktorja STA Bojana Veselinoviča. Po njegovem mnenju se oblast medijev loteva na način, kakršnega bi si še v prejšnjem sistemu težko zamislili, skupni imenovalec napadom na medije in neodvisno novinarstvo pa je določena stranka in vlada.