Mladina o projektu precepljenosti (1. 10.)

Ljubljana, 1. oktobra - Grega Repovž v komentarju To se mora končati piše o vladnem pristopu k cepljenju. Ljudje so danes besni, sovražni, nihče več ne izbira besed, ugotavlja komentator. Po njegovih besedah so številni pozivali k umiritvi in dialogu ter drugačni komunikaciji, a je oblast naredila vse nasprotno.