Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (1. 10.)

Ljubljana, 1. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o ponovnem opozorilu evropske glavne tožilke zaradi neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev v Sloveniji. Poročale so tudi o razrešitvi direktorja Policijske uprave Ljubljana in o srečanju premierja Janše s predstavniki skrajno desne politične skupine Evropskega parlamenta Identiteta in demokracija.