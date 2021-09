Študent naj bo: Največ tujih študentov se vpiše na ljubljansko univerzo

Ljubljana, 28. septembra - Največ tujih študentov se vpiše na našo najstarejšo in največjo univerzo, Univerzo v Ljubljani. Število tujih študentk in študentov je v zadnjih štirih letih z 2476 naraslo na 3653 v študijskem letu 2020/2021. Tujci so tako med 40.607 vpisanimi študenti na univerzi predstavljali devet odstotkov.