Študent naj bo: Delež tujih študentov na slovenskih univerzah se je več kot podvojil

Ljubljana, 28. septembra - Slovenija je za tuje študente vse bolj zanimiva, njihov delež se iz leta v leto zvišuje. Medtem ko so pred štirimi leti ti predstavljali 4,5 odstotka študentske populacije, se je danes ta delež več kot podvojil in znaša enajst odstotkov. Vse univerze so namreč zaznale porast na tem področju. Letos so sicer nekateri ostali brez mesta na študiju.