Študenti zahtevajo podaljšanje študentskega statusa za vse in omilitev bančne garancije za tuje študente

Ljubljana, 21. septembra - V Društvu Iskra in samoorganiziranem kolektivu Študentska fronta so na današnji skupščini pristojne pozvali k takojšnjemu podaljšanju študentskega statusa za vse in omilitvi bančne garancije za tuje študente in študentke. Sestali so se tik pred začetkom novega študijskega leta "v opomnik, kaj naslednje leto nikakor ne sme iti narobe".