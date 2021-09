Mariborska medicinska fakulteta: Tujih študentov nismo vpisali zaradi prostorskih in kadrovskih omejitev

Ljubljana, 8. septembra - Na mariborski medicinski fakulteti tujih študentov iz držav zunaj EU letos niso vpisali zaradi kadrovskih in prostorskih omejitev. Kot so pojasnili za STA, so letos na pobudo vlade vpis v prvi letnik povečali za 10 na 106 mest, kar je na zgornji meji njihovih možnosti. V sindikatu Mladi plus so fakultetama očitali diskriminacijo tujih študentov.