Peščica tujih študentov uspela s pritožbo za vpis na medicinsko fakulteto

Ljubljana, 10. septembra - Na spletni novinarski konferenci Delavske svetovalnice so spregovorili o problematiki študentov iz tretjih držav. Po njihovih navedbah je bilo manj kot pet bodočih študentov iz tujine uspešnih s svojimi pritožbami na zavrnitve fakultet. Zaenkrat so na ljubljanski univerzi sprejeti samo tisti, ki so se pritožili, za ostale se še ne ve, so povedali.