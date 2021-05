Filmski ustvarjalci ponovno pozvali k prenosu evropske direktive o avtorskih pravicah

Ljubljana, 17. maja - Filmski ustvarjalci so ponovno pozvali k čim hitrejšemu prenosu evropske direktive o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu v slovensko zakonodajo. Kot so zapisali, imajo države članice EU časa za to do 7. junija, kar jih večina ne bo ujela, vidijo pa v direktivi priložnost, da Slovenija celostno uredi avdiovizualno področje.