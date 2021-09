Opozicija z interpelacijama zoper ministra SMC Dikaučiča in Kustečevo

pripravil Domen Anderle

Ljubljana, 7. septembra - Opozicijske LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP so danes vložile interpelaciji zoper pravosodnega ministra Marjana Dikaučiča in šolsko ministrico Simono Kustec. Dikaučiču očitajo nezakonit javni poziv za imenovanje delegiranih tožilcev, Kustečevi pa zanemarjenje priprav na šolsko leto v času epidemije. V SMC očitke ministroma iz njihove kvote zavračajo.